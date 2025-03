Mani Reggo revela se acompanha a vida de Davi Brito

Mani também revelou que continua solteira - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Mani Reggo marcou presença no camarote Expresso 2222, no circuito Dodô (Barra/Ondina), na noite desta segunda-feira, 3, quinto dia de Carnaval de Salvador. Em entrevista ao Portal A TARDE, questionada se acompanha notícias sobre o ex Davi Brito, ela brinca sobre não escutar nada sobre ele.

"Eu falo que eu trabalho muito, não escuto isso. Onde você ouviu isso? Não escuto nada disso [risos]", comentou.

Mani também revelou que continua solteira e está bem. "Continuo solteira, estou bem. Acho que as coisas tem que acontecer no tempo que tem que acontecer. O importante é você estar bem. Não é acompanhada, não é solteira, é estar bem e eu estou bem", pontuou.