Taís Araújo comemora estreia da filha ao lado de Ivete Sangalo: "Nova experiência"

A atriz Taís Araújo - Foto: Giovanna Araújo | Ag. A Tarde

A atriz Taís Araújo, de 46 anos, ressaltou que tem uma história de amor com o Carnaval de Salvador, onde participa há 30 anos. Este ano, no entanto, para ela, a festa ganhou um significado ainda mais especial com a presença da sua filha, Maria Antônia, de 10 anos, que está participando pela primeira vez.

"Este ano é uma experiência nova, pois minha filha quis sair com Ivete Sangalo. Ela veio aqui com a gente e está aproveitando cada momento", contou, durante coletiva de imprensa no Camarote 2222, na capital baiana.

Taís também revelou com entusiasmo que a sua caçula, que nasceu no Rio de Janeiro, tem se interessado em estar inserida cada vez mais na cultura baiana, vinda do seu pai Lázaro Ramos. "Este ano, ela fez tudo, até participou da Lavagem do Bonfim com o pai. Ela está toda dentro da cultura baiana, e isso é muito legal", afirmou, destacando o prazer de vivenciar a folia em família.