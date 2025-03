Observatório A TARDE marca nova era de cobertura da folia

Programação começou em grande estilo com Ivete Sangalo e o bloco Coruja - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Diretamente do Hotel Monte Pascoal, na Barra, com uma vista privilegiada para o Circuito Dodô, o Observatório A TARDE segue levando ao público cada detalhe do Carnaval de Salvador. Sob o comando dos apresentadores Wanda Chase e Ildázio Tavares Jr., a transmissão ao vivo de ontem contou com entrevistas exclusivas e a participação de grandes nomes da música baiana.

A programação começou em grande estilo com Ivete Sangalo e o bloco Coruja, que arrastou foliões pelo circuito. A cantora, uma das musas do Carnaval baiano, animou o público com seus novos sucessos, como “Energia de Gostosa” e “O Verão Bateu em Minha Porta” –, além de clássicos como “Faraó”.

A programação seguiu com uma entrevista com o promotor Arthur Ferrari, coordenador do plantão integrado do Carnaval no Ministério Público do Estado da Bahia, que destacou a importância do órgão na fiscalização das estruturas do evento, como trios e camarotes.

Ferrari também esclareceu que a decisão sobre a instalação da passarela do camarote Glamour, na Barra, cabe à Prefeitura de Salvador. Ele ressaltou que o órgão inicia os trabalhos ainda em dezembro, contando com um corpo técnico especializado para vistoriar os espaços e garantir a segurança de todos.

Outro entrevistado foi o titular da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), Alberto Braga, que reforçou a necessidade de colaboração entre o público e o privado para a realização do Carnaval. Ele destacou as inovações tecnológicas implementadas pela Prefeitura, como o serviço de WhatsApp “Onde está o trio?”, que permite aos foliões acompanharem em tempo real a localização dos blocos pelo circuito.

Na sequência, o Observatório A TARDE registrou a passagem do cantor Bell Marques com o bloco Camaleão pelo circuito. Outro momento marcante foi a passagem dos Filhos e das Filhas de Gandhy que, em meio à chuva, pararam para interagir com os apresentadores.

O repertório foi recheado de canções que reforçam a tradição do afoxé e sua importância para o Carnaval da Bahia.

Atrás das Filhas de Gandhy, passou Durval Lelys, que também fez um cumprimento ao pessoal do observatório. A noite contou também com a passagem de Daniela Mercury, do Trio Armandinho Dodô e Osmar, Tony Salles, Tomate e Carla Cristina.

Cerca de 200 profissionais integram a equipe de A TARDE na cobertura do Carnaval 2025. Toda a transmissão da folia em Salvador está disponível nas plataformas do Grupo A TARDE na internet.

São dezenas de horas de gravação, com conteúdo de qualidade e entrevistas exclusivas.

*Sob a supervisão do jornalista Fábio Bittencourt