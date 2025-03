Os homens estão mais frouxos? Mulherada no Carnaval de Salvador responde

Fernanda Caçula, Juliane Dias e as amigas - Foto: Yan Inácio / AG. A TARDE

Como sempre, a mulherada está em peso no Carnaval. Enquanto algumas colam na folia só para curtir, dançar e aproveitar com amigos e amigas, muitas delas também vêm com a intenção de beijar. Mas aquelas que têm preferência por homens relatam enfrentar alguns pequenos problemas na hora da pegação.

O MASSA! aproveitou a folia desta segunda-feira, 3, para perguntar para elas o que tem atrapalhado os flertes durante a festa momesca. A supervisora Juliane Dias reclamou com bom humor de uma suposta presença maior de homens LGBT na festa. Ela até pensou que seria mais fácil conseguir um beijo depois do desfile dos Filhos de Gandhy no Circuito Barra-Ondina, mas estava errada.

“Acho que tá sendo mais mulher e menos homem, tanto na Bahia como no geral. É muito gay, um mais gostoso que o outro. Eu queria ser mãe de santo para converter um por um. Até com os Gandhys tá difícil. Só tem os boca de banguela que querem alguma coisa”, brincou.

Já a bancária Fernanda Caçula disse que não veio para o Carnaval na intenção de ficar com ninguém, mas um tipo de atitude vinda dos homens tem a assustado até mesmo fora da folia.

“O movimento Red Pill tem dominado o mundo, são os homens que odeiam as mulheres. Eles querem o quê? Aquela bela recatada e do lar, coisa que a gente não quer ser. A gente saiu da cozinha, a gente saiu da senzala. A gente ganhou o mercado e é aqui o nosso lugar, é aqui que a gente vai ficar. Aceita ou chora”, disparou.

Para quem não conhece, a expressão “red pill” pode ser traduzida como pílula vermelha e é uma referência ao filme Matrix. De acordo com a especialista Ana Lisboa, em entrevista à Harper Bazaar, os adeptos do movimento citado por Fernanda colocam as mulheres em categorias.

Dentro dessa classificação, aquelas que são mães solteiras ou tiveram muitos relacionamentos têm um menor valor para relações amorosas com eles. Mas fugindo um pouco dos movimentos com nome de pílulas, as irmãs Adrian e Adnan Silva Cruz divergiram de opinião quando perguntadas sobre o assunto.

As irmãs Adrian e Adnan Silva Cruz | Foto: Yan Inácio / AG. A TARDE

Adrian disse estar “pra jogo” e mesmo com cinco homens no gatilho, um para cada dia, segundo ela. A volta para casa nesta segunda será de decepção, por que não conseguiu beijar um associado dos Filhos de Gandhy.

“Parece que pega um bocado de homem bonito, bota dentro de um trio e um infeliz daquele não jogou um colar em mim. Que p*rra é essa, velho? Eu estou com a boca seca querendo beijar um Gandhy. Não foi justo, estou indo complexada para casa”, largou a trabalhadora de serviços gerais.

Enquanto isso, a personal trainer Adnan revelou estar há cinco longos anos sem beijar na boca. Para ela, o motivo não tem muito a ver com os homens em si, mas com o momento de autoconhecimento pelo qual ela passa.

“Eu estou me amando no momento. Não me amo. Eu estou tentando me reencontrar, me achar e me amar. Por isso que eu estou 5 anos sem beijar. Eu nem me lembro como é mais”, disse. No momento em que Adnan respondia a reportagem, Adriana interrompeu dizendo: “Não, eu me reencontro beijando”, finalizando a conversa com muitos risos.