Carnaval de Salvador entra no Guinness por maior trio elétrico do mundo

Trio de Ivete Sangalo no último dia do Carnaval de Salvador 2025 - Foto: Gilberto Júnior e Valter Pontes / Secom PMS

Salvador foi reconhecida nesta terça-feira (4) pelo Guinness World Records como a cidade com o Maior Carnaval de Trio Elétrico do Mundo. O certificado foi entregue ao prefeito Bruno Reis durante a pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, arrastando uma multidão, e contou com a presença de uma jurada da maior autoridade de recordes do planeta.

O reconhecimento veio em meio à Super Terça, último dia do Carnaval, quando grandes atrações como Ivete Sangalo, Saulo, Léo Santana, Olodum e Daniela Mercury desfilam em trios pipoca pelo Circuito Osmar (Centro).

Bruno Reis afirmou que o recorde divulga a força da capital baiana. “Ajuda a projetar a cidade de Salvador, eu não tenho dúvidas que as manchetes dirão ‘Salvador vai para o Guinness Book’, e quando se está no Guinness isso desperta o interesse das pessoas em pesquisar, vir e conhecer a cidade. É mais um título importante para a nossa gestão. Eu tenho muito orgulho de ter defendido e mantido nesses quatro anos como prefeito todos os títulos que Salvador tinha. E, além disso, ganhamos novos títulos”, afirmou o prefeito.

“Somos o primeiro município em previdência do Brasil, somos a capital mais sustentável entre todas do país… Ganhamos títulos internacionais da ONU, a única cidade da América a ser reconhecida como uma cidade sustentável. Conseguimos pela primeira vez a nota máxima da Secretaria do Tesouro Nacional, que atesta a eficiência administrativa da nossa gestão, primeira em governança. Então, foram títulos novos que nós conquistamos. E agora o Guinness é mais um título importante para a nossa cidade”, citou o prefeito de Salvador.

Prefeito Bruno Reis e a vice Ana Paula na entrega do título | Foto: Gilberto Júnior e Valter Pontes / Secom PMS

O desfile de Ivete parou em frente à Passarela Nelson Maleiro para que a juíza Camila Borenstain, que integra o quadro de avaliadores do Guinness World Records, entregasse o certificado. O reconhecimento de Maior Carnaval de Trio Elétrico do Mundo vem num ano especial, em que se comemora os 75 anos da invenção do trio elétrico e os 40 anos do Axé Music, movimento cultural que divulgou a folia soteropolitana para todo o planeta.

A cantora parabenizou Salvador: “Nossa cidade foi eleita a maior e melhor festa de trio elétrico do mundo. Obrigado por terem me dado a oportunidade de anunciar isso. Viva o Carnaval de Salvador! Agradecendo a Dodô & Osmar, Armandinho, Luiz Caldas, Sarajane, Olodum, Neguinho do Samba, Ilê Aiyê, todos os blocos Afro, toda essa comunidade carnavalesca da Bahia. A toda a imprensa e a esse povo baiano que faz dessa festa a mais sensacional do mundo”, disse.

| Foto: Gilberto Júnior e Valter Pontes / Secom PMS

Segundo a juíza da entidade, o recorde oficializa que Salvador tem a maior quantidade de atos musicais em trio elétrico no Carnaval no mundo. Ao longo da festa deste ano, a Saltur enviou a candidatura ao Guinness World Records com provas documentais que foram avaliadas para que o certificado fosse emitido.

O Guinness World Records veio a Salvador a convite da 99, uma das patrocinadoras da folia da capital baiana deste ano, para oficializar a tentativa de recorde enviada à entidade pela Empresa Salvador Turismo (Saltur).