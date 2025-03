Folião antigo das Muquiranas sobre fim das pistolas d'água: "Melhorou 100%"

Muquiranas trocaram as pistolas d'água por Leques durante os desfiles - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O bloco As Muquiranas, um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador e o primeiro de travestidos na folia, está pronto para o seu terceiro dia de desfile e promete arrastar uma multidão na Avenida.

Há pouco mais de dois anos, o bloco foi proibido de usar as pistolas d'água durante a passagem pelos circuitos da festa.

O folião Magno Costa, que tem 60 anos de idade e 39 saindo nas Muquiranas, acredita a mudança foi positiva tanto para os associados quanto para as mulheres especialmente, aproveitarem mais.

"Isso foi algo positivo, porque a indumentária pistola nunca foi dada pelas Muquiranas, foram aos associados que criaram. E o que eles faziam era expulsar principalmente as mulheres do lado de fora da corda do bloco. E sem isso, melhorou 100%. Tomara que continue", disse Magno ao Grupo A TARDE.

Para substituir as pistolas de água, os leques se tornaram um acessório quase que indispensável para os associados das Muquiranas. A ideia foi do cantor Tony Salles, que vai comandar o bloco nesta terça-feira, 4, no circuito do Campo Grande.

"Esse leque foi a pedido de Tony Salles, pediu leque e todo mundo veio com leque esse ano", comentou Magno.

Fantasia das Muquiranas homenageia a Bahia nos circuitos

Com uma estampa exclusiva, o bloco, que celebra 59 carnavais, traz uma fantasia com elementos que promovem a riqueza cultural da terra da Axé Music, assim como o potencial econômico da Bahia. O tema escolhido é "As Muquiranas e os encantos da Bahia".