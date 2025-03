Daniela Mercury x Tony Salles: cantora quebra o silêncio sobre confusão

Daniela Mercury em seu trio - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Antes de sair com sua pipoca no Campo Grande nesta terça-feira (4), Daniela Mercury falou sobre a polêmica com Tony Salles na saída dos trios na noite desta segunda (3), no Circuito Barra-Ondina. Vale lembrar que os dois se desentenderam depois que o trio do ex-Parangolé colou no de Daniela após um atraso de mais de uma hora.

"Hoje ele veio com as Muquiranas, vestido de mulher, pode ser que ele peça desculpas. Ele estava com pressa, a gente estava seguindo o fluxo do Carnaval normal. Ele colou e atrapalhou minha apresentação na banda. E isso não é legal com colega", disse ela ao Grupo A TARDE.

Para Daniela, a decepção maior foi com a resposta de Tony no momento em que os blocos se encontraram, na ocasião, ele pediu respeito apesar dele ter atrasado a saída de seu trio.

"Nós estamos um pouco corridos hoje, eu peço mil desculpas a vocês. Atrasou muito a saída lá e vocês precisam dessa explicação. O trio precisa andar, o trio foi feito pra andar. A gente precisa ser respeitado", rebateu o cantor nesta segunda.

"O que me chateia é ele tentar inverter, alegando que eu teria atrasado. Eu não atrasei nada, eu estava no fluxo. Do Carnaval normal. Inclusive, fizemos uma pipoca de cinco horas, que pra mim é até uma pipoca grande por conta da quantidade de trios que estavam na minha frente", desabafou então Daniela ao Grupo A TARDE.

A rainha do Axé também destacou que o conflito sonoro impediu que ela apresentasse a última canção de seu bloco.

"Tive que pontuar porque realmente eu não consegui cantar a última música, foi à toa. Eu estava cantando quando ele encostou o trio no meu. E ele nem estava cantando a mesma música que eu, porque podia ser até o encontro de trio, mas não foi", finalizou.

Daniela e Tony devem voltar a se reencontrar no Circuito Dodô (Campo Grande) na tarde desta terça, que marca oficialmente o último dia do Carnaval de Salvador 2025.

A equipe do Grupo A TARDE entrou em contato com o cantor Tony Salles, mas não obteve retorno.