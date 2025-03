SSP registra redução de furtos, roubos e agressões no Carnaval

Durante reunião de avaliação realizada nesta terça-feira, 4, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Largo dos Aflitos, em Salvador, a Secretaria de Segurança Pública divulgou os dados relativos à segurança no Carnaval.

A SSP confirma a redução de 40% no número de crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos de celulares, assim como a diminuição de agressões físicas.



Para o vice-governador da Bahia e coordenador-geral do Carnaval da Bahia, Geraldo Júnior, comemorou os números positivos e destacou as ações realizadas no Carnaval 2025.

“As estratégias de proteção social, que teve destaque no combate à violência e ao assédio sexual contra a infância e a juventude, além do enfrentamento ao crime contra as mulheres e o cuidado com quem cuida do carnaval; que são os catadores, catadoras, cordeiros e ambulantes deram o tom a nossa festa”, comentou.

Vale salientar que foram apreendidos pelas forças de segurança mais de 4 mil objetos não permitidos nos circuitos da folia. O Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, enfatizou a implantação de novas tecnologias utilizadas no Carnaval de Salvador e nas grandes festas no interior do estado.

“Este ano, reforçamos o uso do patrulhamento aéreo, dos drones, de equipamentos de inteligência e de comunicação. Agora vamos começar a pensar nas outras grandes festas que nós temos na Bahia, a próxima é a Micareta de Feira”, disse Werner.