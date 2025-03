Criança de 11 anos morre após descarga elétrica no interior da Bahia

Velório ocorreu na residência da vítima, e o sepultamento está previsto para acontecer no Cemitério Municipal - Foto: Divulgação/Prefeitura de Retirolândia

Uma tragédia abalou a cidade de Retirolândia, na zona rural da Bahia, na última segunda-feira, 3, quando o jovem Luanderson Silva Alves, de 11 anos, perdeu a vida após receber uma descarga elétrica. O acidente ocorreu na residência onde o garoto morava, no povoado Lajedo Grande, a cerca de 126 km de Feira de Santana. Ele estava tentando ligar uma bomba de água para abastecer a casa quando sofreu a descarga fatal.

De acordo com informações da TV Subaé, a casa de Luanderson possui um tanque no fundo do imóvel, que armazena água para o uso doméstico. O acionamento da bomba, no entanto, parece ter provocado o choque elétrico que causou a morte do estudante, que era aluno da Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães.

A situação foi rapidamente atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local, mas infelizmente, o garoto já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha para os procedimentos de necropsia. A Polícia Civil registrou a ocorrência na 1ª Delegacia Territorial de Serrinha e informou que investiga as circunstâncias do acidente.

Em nota, a Prefeitura de Retirolândia expressou profundo pesar pela perda e ofereceu solidariedade à família e aos amigos de Luanderson. O velório ocorreu na residência da vítima, e o sepultamento está previsto para acontecer no Cemitério Municipal de Retirolândia.