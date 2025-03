Copa do Nordeste: meia do Altos-PI mira jogo contra o Vitória

Baiano Reinaldo em ação com a camisa do Altos - Foto: Divulgação

Após garantir classificação para a semifinal do Campeonato Piauiense, o Altos muda o foco para a Copa do Nordeste. O Jacaré visita o Vitória nesta quarta-feira, 5, às 21h30 no Barradão, pela 5ª rodada da fase de grupos da Lampions League.



Um dos titulares da equipe, o meia Reinaldo, trouxe suas impressões do confronto em Salvador. Ele comentou sobre o momento do Altos e das expectativas para o jogo fora de casa.

“Neste início de temporada, o período de preparação é muito curto, com muitos jogos e pouco tempo para treinamentos, mas isso é comum para todos os times que disputam várias competições. Estamos no meio da tabela, e uma vitória pode nos colocar dentro do G4. Sabemos da importância dessa partida contra o Vitória para a nossa sequência na competição”, comentou Reinaldo.

Reinaldo é natural de Feira de Santana e já encarou o rubro-negro baiano em outras oportunidades. Em 2023, quando defendeu a Juazeirense, fez um gol na vitória do Cancão de Fogo por 3 a 1 de virada pelo Campeonato Baiano. Ele demonstra confiança em um resultado positivo no Barradão.

“Já conheço bem a força do Vitória, enfrentei a equipe várias vezes e sei das dificuldades que vamos encontrar dentro do Barradão. Porém, nosso time é muito experiente, com grandes jogadores e uma comissão técnica muito qualificada. Vamos em busca de fazer uma grande partida e conquistar os três pontos, que é o nosso principal objetivo para buscar uma vaga no G4”, finalizou.

Com a derrota na última rodada para o Ferroviário, o Altos caiu para a 6ª colocação do grupo B da Copa do Nordeste, com seis pontos somados.