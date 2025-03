Vitória envolve joia da base em negociação com o Grêmio por Pepê

Alexsandro e Pepê - Foto: Divulgação | ECVitória

Após acertar as contratações do zagueiro Wagner Leonardo e do lateral Lucas Esteves, o Grêmio assinou, neste domingo, 2, com mais um jogador do Vitória. Dessa vez, o Tricolor gaúcho fechou com o atacante Alexsandro, de 19 anos, que foi envolvido na negociação com o volante Pepê, anunciado pelo Rubro-Negro no último sábado, 1°.

O jogador fazia parte da equipe sub-20 do Leão da Barra, chegou a treinar com o time principal e era considerado uma das maiores joias da base do clube baiano. O jogador inclusive tinha uma multa rescidória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) para negociações internacionais e um contrato válido até o fim de 2027.

O atacante Alexsandro já teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já pode defender a camisa do Grêmio. No Tricolor gaúcho, o atleta jogará ao lado de jogará ao lado de Wagner Leonardo e Lucas Esteves, que foram contratados nesta janela de transferências.

Alexsandro teve nome registrado no BID e já pode atuar pelo Grêmio | Foto: Divulgação

Dentro das quatro linhas, o Vitória agora se prepara para enfrentar o Altos, do Piauí, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O Leão entra em campo na próxima quarta-feira, 5, às 21h30, no estádio Manoel Barradas, o Barradão.