Vitória goleia o Atlético-BA e fica perto da final do Baianão

Rubro-negro venceu o Carcará por 4 a 0 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória está com um pé na final do Campeonato Baiano de 2025. Na noite deste sábado, 1, o Leão da Barra foi até Alagoinhas para enfrentar o Atlético-BA no primeiro jogo da semifinal do Baianão, e não se deixou intimidar por jogar fora de casa, no Estádio Carneirão. Com o apoio massivo da torcida rubro-negra, que compareceu em peso para o jogo, a equipe comandada por Thiago Carpini se sentiu em casa e venceu por 4 a 0, ampliando sua invencibilidade para 20 jogos.

Sem muita dificuldade, o Vitória abriu o placar do jogo ainda no primeiro tempo, com Lucas Halter marcando de cabeça, após cobrança de escanteio. O segundo gol também veio na etapa inicial, desta vez com Lucas Braga, que acertou um belo chute no canto superior direito da meta adversária.

Dois vira, quatro acaba. Após marcar dois gols no primeiro tempo, o Leão tratou de balançar as redes mais duas vezes no segundo tempo. Em grande estilo, o lateral Jamerson marcou um golaço de falta, ampliando o placar. Momentos depois, Gustavo Silva marcou de pênalti e praticamente selou a classificação do Vitória.

O confronto decisivo será realizado no próximo sábado, 8, desta vez em casa de verdade, no Barradão, às 18h, podendo até perder por três gols de diferença, que ainda assim garantirá uma vaga na final do Campeonato Baiano. Antes da decisão no Baianão, o Leão entra em campo na quarta-feira, 5, contra o Altos, também no Barradão, às 21h30, em partida válida pela Copa do Nordeste.