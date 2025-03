Pepê é regularizado e já pode estrear pelo Vitória

Pepê é o mais novo reforço do Vitória para 2025 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Horas após ser anunciado como novo reforço pelo presidente Fábio Mota, o meia Pepê está regularizado e pode estrear pelo Vitória.

O nome do atleta foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o registro nacional de jogadores. Com isso, ele está à disposição da comissão técnica rubro-negra para a sequência da temporada.

| Foto: Reprodução / CBF



De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Vitória adquiriu 50% dos direitos econômicos junto ao Grêmio por 300 mil dólares à vista, o equivalente a R$ 1,7 milhão, além de outros valores definidos por metas estipuladas. Ele assinou contrato válido por três temporadas com o rubro-negro baiano.

Carioca, João Pedro Vilardi Pinto tem 27 anos e foi revelado na base do Flamengo. Ele acumula passagens por Portimonense-POR, Cuiabá e Grêmio, onde esteve nas duas últimas temporadas. No tricolor gaúcho, Pepê disputou 84 jogos, com três gols e três assistências.

Pepê é segundo volante de origem e poderá atuar como um terceiro homem no meio de campo. Ele chega para reforçar a articulação de jogadas no ataque com Matheuzinho.