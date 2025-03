Após mais uma partida sem perder, Carpini afirma: "Deixar um legado"

Thiago Carpini na partida contra o Maranhão, pela Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória deu um passo largo rumo à final do Campeonato Baiano ao atropelar o Atlético de Alagoinhas por 4 a 0, na noite deste sábado, 2, no Estádio Carneirão. Com gols de Lucas Braga, Lucas Halter, Jamerson e Gustavo Mosquito, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do adversário e garantiu uma vantagem confortável para o confronto de volta da semifinal.

A goleada ampliou a invencibilidade do Vitória para 20 partidas e consolidou a fase positiva sob o comando de Thiago Carpini. Apesar do momento favorável, o treinador pregou cautela e destacou a importância de manter a equipe focada.

“Representa uma maior responsabilidade. Se cria uma imagem de que a derrota não vai acontecer, mas vai acontecer, e vamos precisar tirar o melhor disso. Estamos com jogos decisivos e em um bom momento, mas isso pode não representar nada. Por isso, a cada vitória, a cada resultado positivo, cada recorde, aumenta a pressão sob nosso trabalho. Nós temos que ser melhores que nós mesmos a cada jogo”, afirmou Carpini.

Além do bom desempenho dentro de campo, o treinador reforçou a necessidade de construir um legado que vá além dos resultados imediatos. “O atleta trabalha também pelo lado financeiro, claro, é importante, mas acima disso existem outros valores. É isso que quero passar para eles: os títulos, os recordes, os tabus. A importância de deixar um legado, de ser lembrado com carinho. Se não for nós, são outros que vão fazer”, declarou.

Carpini também comentou sobre as dificuldades enfrentadas na partida contra o Atlético-BA, especialmente em relação ao estado do gramado, e fez um comparativo com outros desafios superados pela equipe. “A gente trabalha com algumas situações que podem ocorrer no jogo. Esses passes mais longos, vocês viram como foi o início do jogo. O gramado muito alto atrapalha nossa circulação, nosso jogo de posse e controle. O jogo do Maranhão foi ainda pior em relação a isso. São cenários que tornam o jogo mais difícil, mas temos sido eficientes para nos adaptar e conquistar os resultados. Foi assim ano passado, posso citar o jogo contra o Athletico na Arena da Baixada, que a gente foi muito maduro para vencer com três finalizações”, analisou o técnico.

O Vitória segue em um momento de afirmação sob o comando de Carpini, que vê a equipe cada vez mais consolidada em sua identidade de jogo. “Ano passado foi muito desafiador até encontrar um caminho. Acho que hoje o Vitória tem uma maneira de se comportar. O time ideal vai variar bastante, os atletas vão ocupando seu espaço. Hoje o Halter fez uma partida muito segura, é um jogador que eu tenho muita convicção. Precisamos confiar no que está sendo feito. Que esse aproveitamento siga, sei que é muito alto, é muito difícil, mas vai nos passar muita segurança. Acho que encontramos um caminho, o início de ano tem sido maravilhoso”, concluiu.

Com a vantagem elástica, o Vitória pode até perder por três gols de diferença no duelo de volta, no próximo sábado, 9, no Barradão, que ainda assim garante a vaga na final. Se for derrotado por quatro gols, a decisão será nos pênaltis.

Antes de voltar a campo pelo estadual, o time baiano tem outro compromisso pela Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira, 6, o Leão recebe o Altos-PI, às 21h30 (de Brasília), em busca de mais um triunfo para manter a boa fase na temporada.