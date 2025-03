Halter celebra vantagem na semifinal do Baiano: "Soubemos nos impor"

Lucas Halter marcou o primeiro gol do jogo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em um jogo decisivo, o Vitória deu um grande passo rumo à final do Campeonato Baiano de 2025, ao vencer o Atlético de Alagoinhas por 4 a 0, neste sábado, 1, no Estádio Carneirão. Com essa vitória expressiva, o Leão da Barra pode perder por até três gols de diferença no confronto de volta, que acontecerá no próximo sábado, 8, no Barradão, e ainda assim garantirá sua vaga na decisão do estadual.

O zagueiro Lucas Halter, autor de um dos gols da partida, foi eleito o melhor jogador em campo e destacou o desempenho coletivo da equipe como o fator crucial para o resultado positivo. "Fico feliz pelo reconhecimento, mas fico muito mais feliz pelo desempenho da equipe. A gente sabia que seria um jogo extremamente difícil por conta do gramado, mas nós soubemos nos impor, e o resultado foi excelente. Vamos levar uma boa vantagem para o jogo da semana que vem", afirmou Halter após o apito final.

O triunfo do Vitória foi construído com autoridade desde o primeiro tempo. Lucas Halter abriu o placar de cabeça, após cobrança de escanteio, e o time seguiu pressionando. Lucas Braga ampliou com um belo chute no canto superior direito do goleiro adversário. Na etapa final, o Leão continuou com o ritmo intenso e, com gols de Jamerson, de falta, e Gustavo Silva, de pênalti, selou a goleada por 4 a 0.

Antes de focar no Baianão, o Vitória tem pela frente um compromisso pela Copa do Nordeste, contra o Altos, na próxima quarta-feira (5), também no Barradão, às 21h30.