Juliette diz que falta carisma para ex-BBBs: "Ser genuíno"

Juliette ressaltou que um dos principais pontos para ela é o seu carisma - Foto: Beatriz Amorim | Ag. A TARDE

A ex-BBB, Juliette, de 35 anos, se apresenta no trio do Psirico, no circuito Barra-Ondina, nesta terça-feira, 4, ao lado do vocalista Márcio Victor.

A artista vai apresentar a faixa “Me Pega”, que faz parte do EP “Farra”. A ação é mais um dos movimentos que mantém a ex-BBB nos holofotes após sua participação no reality. Questionada pelo Portal A TARDE sobre qual seria o diferencial para ela se manter na mídia, diferente de outros ex-participantes, Juliette atribuiu a fama duradoura ao caráter.

"Acho que a minha vida me moldou com uma base muito sólida, muitos valores. Já vivi muita coisa, eu tenho 35 anos, entrei (no BBB) com 31. Então acho que a bagagem que eu tinha me fortaleceu muito", revelou, em entrevista exclusiva.

Além disso, Juliette ressaltou que um dos principais pontos para ela é o seu carisma. "Acho que carisma também, a personalidade, ser genuíno. Acho que isso é o maior segredo, eu acho, de qualquer reality, é ser genuíno. Porque uma hora você vai agradar, as pessoas vão gostar", finalizou a ex-BBB.

Davi Brito não fechou publicidade com marcas

Por outro lado, quem parece ter tido problemas com a fama neste carnaval foi o baiano Davi Brito. O campeão do BBB 24 fez um desabafo após não ter sido contratado por nenhuma marca para fazer publicidade na folia deste ano.

“Não fechei parceria no Carnaval ainda. Não sei se vai aparecer marca pra me contratar pra eu fazer parceria no Carnaval. [...] Não fechei parceria para o Carnaval. Talvez o erro foi meu? Foi. Talvez o erro foi da assessoria? Foi. Não vou ficar procurando culpado. Talvez a marca não quis contratar”, disse.

Na segunda-feira, 3, Davi desfilou no Bloco As Muquiranas e nesta terça-feira, 4, "colou" na pipoca de Leo Santana.