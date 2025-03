Carnaval: Davi Brito diz que não sabia da proibição de pistolas d'água

- Foto: Reprodução | Instagram

O campeão do BBB 24, Davi Brito, se preonunciou após polêmica envolvendo o uso de pistolas de água no bloco das Muquiranas. Nos stories do Instagram, ele disse que não sabia que a entrada do objeto era proibida e não o levou.

“Estão falando da pistola, eu não trouxe a pistola não, eu sei que é proibido aqui no Carnaval. A polícia tá barrando, não pode entrar. Eu não sabia que era proibido, mas não trouxe a pistola, deixei em casa. Era mais para a diversão, porque quando eu era pequeno, que vinha pro Carnaval, vendia água, essas coisas, o pessoal trazia e ficava brincando, mas agora já mudou, não é? Eu não sabia, mas deixei em casa, vim só me divertir mesmo”, disse.

O posicionamento aconteceu após a repercussão negativa do baiano com uma série de fotos no Instagram vestido com a roupa das muquiranas e o objeto.

Ele ainda postou uma placa no story de alerta sobre a proibição do objeto. “Agora é lei: Proibido o uso de pistolas de água no carnaval”.

A determinação que proíbe o uso das pistolas d'água e similares é regulamentada através da Lei nº 14.584 .