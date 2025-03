Saiba quem é o PM preso por balear quatro pessoas no Carnaval

Sargento aposentado foi identificado por câmeras - Foto: Divulgação | SSP-BA

O sargento aposentado Valter Graciliano Sapucaia de Jesus foi o homem preso pela Polícia, na madrugada desta terça-feira, 4, suspeito de balear quatro pessoas no circuito Osmar (Campo Grande), na noite de segunda, 3.

A informação foi revelada inicialmente pelo Portal do Casé e confirmada pelo Portal A TARDE junto a fontes da investigação.

O policial aposentado não teria passado pelos portais de abordagens montados pela Polícia na entrada da folia, já que ele mora no bairro dos Aflitos, já dentro do circuito Osmar. Apesar disso, as câmeras instaladas na festa flagraram a ação do sargento, que acabou ferindo quatro pessoas.

Imagem com a qual a SSP-BA identificou o sargento aposentado | Foto: Câmeras da SSP-BA

Valter Sapucaia, que foi encontrado pela Polícia na região do Tororó apresentando sinais de embriaguez, teria atirado contra o chão durante uma confusão envolvendo foliões na passagem do bloco As Kuviteiras. Os estilhaços da bala acabaram atingindo quatro pessoas, sendo três mulheres e um homem.

Apenas uma das vítimas ainda continua internada, com suspeita de fratura. As demais já foram liberadas. Já a arma utilizada na ação teria sido apreendida pelos policiais que prenderam o suspeito.

Ainda segundo informações obtidas sob condição de anonimato junto a interlocutores do Estado, Valter teria envolvimento com o tráfico de drogas na região do Centro.