Sobe para 4 o número de pessoas feridas após disparo em circuito

Confusão aconteceu durante passagem do bloco As Kuviteiras no Campo Grande - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Subiu para quatro o número de pessoas feridas após um disparo de arma de fogo na madrugada desta terça-feira, 4, no Circuito Osmar do Carnaval de Salvador. O tiro foi efetuado por um sargento aposentado da PM, que foi preso logo em seguida.

Conforme apuração do MASSA!, a suspeita é de que o sargento tenha atirado para o chão e durante uma briga no Campo Grande, durante passagem do bloco AS Kuviteiras, nas proximidades do bairro de Politeama. Os estilhaços da bala atingiram três mulheres e um homem.

Em uma ação rápida da Polícia Militar, contando com auxílio de imagens de câmeras, o sargento foi apreendido no bairro do Tororó, região próxima ao circuito Osmar. Um revólver foi apreendido com ele.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que ele foi localizado no bairro do Tororó com o auxílio de imagens de câmeras. Um revólver foi apreendido com o suspeito. Informações iniciais indicam que o militar aposentado mora no bairro dos Aflitos, região que está dentro do Circuito Osmar, onde aconteceu uma briga.

O sargento aposentado, suspeito também de envolvimento com tráfico de drogas, apresentava aparente estado de embriaguez e será apresentado no DHPP, unidade da Polícia Civil que ficará responsável pelo caso.