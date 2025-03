Iria ficar de fora? Acompanhado, Neymar marca presença no Carnaval

Neymar e sua esposa, Bruna Biancardi - Foto: Dilson Silva / AgNews

Após participar ativamente da vitória do Santos pelas quartas de final do Paulistão, Neymar aceitou o convite do Camarote Rio e marcou presença na segunda noite do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 4.

O camisa 10 santista estava acompanhado de sua esposa, Bruna Biancardi, com quem trocou carinhos e beijos.

Além de Bruna, Neymar está acompanhado de amigos e seus companheiros de elenco do Santos, Soteldo, João Basso e Tomás Rincón, em viagem ao Rio de Janeiro.

Neymar e os parças do Santos: Soteldo, João Basso e Tomás Rincón | Foto: Dilson Silva / AgNews

Apesar da bela atuação dentro de campo, Neymar sentiu um desconforto muscular na coxa durante o segundo tempo e saiu de campo com dores. Por meio das redes sociais, o craque tranquilizou os fãs.

“Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade”, afirmou o camisa 10.