Bloco Olodum Mirim homenageia Bob Marley em desfile no Pelourinho

Cortejo reuniu 130 percussionistas e 30 bailarinas - Foto: Magali Moraes / Divulgação

O Bloco Olodum Mirim desfilou mais uma vez pelas ruas do Pelourinho no Carnaval 2025. Este ano, o tema escolhido para o desfile foi uma homenagem ao cantor jamaicano Bob Marley. A apresentação destacou a conexão entre a cultura afro-brasileira e o reggae, reforçando a influência do artista no movimento musical e na luta por igualdade racial.

O cortejo reuniu 130 percussionistas e 30 bailarinas, sob a regência do mestre Geraldo Marques e da maestrina Tainara Meliane.

O bloco, formado por jovens integrantes da Escola Olodum, trouxe elementos visuais e sonoros inspirados na estética e na mensagem de Marley. O desfile reafirma o compromisso do grupo com a formação cultural e musical de crianças e adolescentes.