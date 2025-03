Juliette participa de trio de Psirico no Carnaval de Salvador

Na terça-feira, 3 de fevereiro, Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, recebe a cantora Juliette em seu trio elétrico durante o Carnaval de Salvador. A artista, conhecida por sua participação no BBB 21, irá apresentar 'Me Pega', música lançada recentemente em parceria com Psirico e o grupo Àttooxxá.

A canção combina elementos do pagodão baiano e ritmos nordestinos, reforçando influências culturais regionais. Com a participação de Juliette, o trio de Psirico deve atrair grande público na folia soteropolitana.

"O pagodão baiano tem uma batida contagiante e essa parceria reflete essa energia. A conexão com Juliette foi muito boa, e esperamos que o público aproveite esse momento", afirmou Márcio Victor.