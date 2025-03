Fantasias de Carnaval do Ilê Aiyê terão selo de autenticidade

Ensaio Geral do Ilê Aiyê - Foto: ANDRÉ FRUTUÔSO / DIVULGAÇÃO

O bloco afro Ilê Aiyê vai fiscalizar, a partir do Carnaval de 2025, as fantasias dos seus associados em uma medida para evitar a falsificação da indumentária. A iniciativa prevê um selo de autenticidade nas fantasias distribuídas pelo bloco e que deve constar na vestimenta de todos os foliões, que estarão sujeitos à fiscalização em todos os circuitos onde o Ilê Aiyê desfila: Circuito Mãe Hilda e Circuito Osmar.

Por motivos de segurança, quem estiver trajado com a fantasia sem o selo, será convidado a se retirar do bloco.

A retirada das fantasias do Ilê Aiyê começa nesta quarta-feira, das 14h às 20h, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, e segue até sábado, das 10h às 14h. Na quinta e sexta-feira, a retirada pode ser feita das 10h às 20h. Para pegar a fantasia, é necessário levar o carnê de pagamento quitado e documento de identificação. É permitida a retirada da fantasia de outra pessoa somente mediante o carnê quitado e documento do titular do carnê.

Sobre o tema

"Kenya: Berço da Humanidade” foi escolhido como tema do Carnaval 2025 do Ilê Aiyê para homenagear o país, oficialmente registrado como República do Quênia, que está localizado na África Oriental e possui uma importância histórica e científica inegável para a humanidade. Ali foram encontrados fósseis de hominídeos, como o Homo habilis e o Homo erectus, considerados ancestrais diretos do Homo sapiens moderno. Ao colocar os holofotes sobre esse berço de descobertas arqueológicas, o Ilê busca reforçar a relevância do continente africano no processo de evolução humana.