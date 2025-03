Rede SAC divulga funcionamento durante Carnaval; confira

SAC tem esquema especial para o feriado de Carnaval em Salvador, RMS e no interior - Foto: Divulgação

Com a aproximação do feriado de Carnaval alguns serviços passam a funcionar em horário especial. Entre eles, a Rede SAC, que divulgou nesta terça-feira, 25, o esquema de funcionamento durante a folia de momo na capital baiana, Região Metropolitana e no interior.

Confira o funcionamento:

SAC Barra

Quinta-feira (27) – de 9h às 16h

Sexta-feira (28) – de 9h às 15h

Sábado (1º) – fechado

Quarta-feira (5) – a partir de 13h

Postos da capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Quinta-feira (27) – horário normal

Sexta-feira (28) – horário normal, exceto SAC Simões Filho (fechado)

Sábado (1º) – horário normal

Quarta-feira (5) – a partir de 13h, exceto SAC Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pituaçu e Uruguai; Candeias e Simões Filho (fechados)

Postos do interior

Quinta-feira (27) – horário normal

Sexta-feira (28) – horário normal

Quarta-feira (5) – 13h às 16h, exceto SAC Santo Antônio de Jesus, de 14h às 17h.

Pontos SAC

Quinta-feira (27) – horário normal

Sexta-feira (28) – horário normal

Quarta-feira (5) – fechados

* pode haver mudanças em virtude de decretos municipais.

SAC Móvel

Fechado de 27 de fevereiro a 5 de março

O roteiro está disponível em www.sac.ba.gov.br