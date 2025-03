Bloco Happy começa entrega de abadás nesta terça

Bloco acontece no circuito Osmar, no Campo Grande este ano - Foto: Divulgação

O Bloco Happy, voltado para as crianças e para a criação de um espaço de celebração das famílias, começa a entregar os kits nesta terça-feira, 25, no segundo piso do Shopping Bela Vista, no horário de funcionamento do shopping, das 9h às 22h.

O bloco que percorre o circuito Osmar, Campo Grande conta também este ano com a banda Filhos de Jorge, além de Tio Paulinho no comando do trio. “Por determinação da prefeitura mudamos de circuito, mas estamos prontos para fazer uma festa linda e inédita no Campo Grande”, garante Tio Paulinho.

De acordo ainda com Tio Paulinho, o circuito do centro é plano, arborizado e com muito mais opções para facilitar o acesso e mobilidade dos pequenos foliões.

As famílias vão dar a volta no Campo Grande, contando com o refresco que já se tornou a marca do Bloco Happy muito antes das mudanças climáticas elevarem as temperaturas. “Como já é tradição, vamos ter carro pipa para refrescar os nossos foliões”, acrescentou.

Neste ano de comemoração dos 40 anos da Axé Music, as crianças irão conhecer uma indumentária que faz parte do carnaval da Bahia. No lugar do abadá, os pequenos irão usar uma mortalha, que faz parte da memória afetiva de muitos pais. Uma mamãe-sacode também foi resgatada para este desfile.

O bloco disponibilizou também o direito a um acompanhante extra para PCDs (pessoas com deficiência), na compra do kit tradicional, mediante relatório médico. “Nosso desejo é de sempre: que tenhamos um carnaval repleto de alegria e inclusão!”, conclui Tio Paulinho.

Sobre o Bloco Happy:

É uma atração tradicional, voltada para a família em atividade no Carnaval de Salvador. Já são mais de 31 carnavais, e neste ano o primeiro no Circuito Osmar (Campo Grande). Desde 1993, faz parte da folia de momo da capital baiana.

Sobre Tio Paulinho:

Idealizador do Bloco Happy e principal atração até hoje, Paulo Augusto Vieira iniciou carreira aos 19 anos, quando ainda era estudante de Educação Física. Começou na carreira de animador tendo um palhaço com personagem. Desde então, é símbolo de alegria para crianças de todas as idades. Empresário do ramo de entretenimento infantil, comanda junto com a esposa Andrea Chamusca a Happy Eventos. Figura cativa nos principais eventos realizados para o público infantil na capital baiana e cidades do interior do estado.