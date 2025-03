Brasil deve faturar mais de R$ 10 bilhões no Carnaval

Carnaval em Salvador - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

A Projeção realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que o Carnaval 2025 deve movimentar, em todo o país, R$ 12 bilhões em faturamento. Com isso, a edição de 2025 pode ser a mais lucrativa desde 2015, com crescimento de 2,1% em relação ao ano anterior.

Segundo estimativa do Ministério do Turismo, com base em dados das secretarias de Turismo, a maior festa popular do Brasil deve ser celebrada por mais de 53 milhões de pessoas em todos os estados. O número representa aumento de cerca de 8% em relação ao ano passado.

“Estamos bastante otimistas com os números para o carnaval deste ano. Sem dúvida é uma festa que movimenta o turismo, aquece a economia e gera emprego e renda para milhares de famílias. Desde o vendedor da praia ao empresariado da rede hoteleira do país”, destaca o ministro do Turismo, Celso Sabino.

BAHIA

Na Bahia, a movimentação turística deve atingir 3,5 milhões de visitantes, gerando receita estimada em R$ 7 bilhões. Em Salvador, uma das capitais mais procuradas para o carnaval, aproximadamente 850 mil turistas são esperados nos circuitos tradicionais da cidade, e devem movimentar cerca de R$ 1,8 bilhão, o que representa crescimento de 63% em relação a 2024, segundo o Observatório do Turismo da Secult.