Emendas parlamentares batem recorde e ultrapassam R$ 50 bilhões

Plenário Ulysses Guimarães - Foto: Câmara dos Deputados

O valor destinado às emendas parlamentares em 2025 será recorde. As verbas designadas por parlamentares no Orçamento ultrapassarão R$ 50 bilhões, valor nunca antes alcançado.

O montante exato destinado a essas emendas — sejam individuais, coletivas por bancadas ou comissões — ainda não foi definido, uma vez que a proposta orçamentária ainda está pendente de votação. No entanto, os dados disponíveis indicam a ampla margem de decisão que os parlamentares brasileiros possuem sobre a aplicação desses recursos. As informações são do jornal O Globo.

Especialistas apontam que o aumento dessas verbas compromete a alocação eficiente dos recursos públicos, dispersa as ações do governo, fomenta o clientelismo e reduz a capacidade de planejamento do Estado.

Em 2025, aproximadamente 20% das despesas discricionárias federais — aquelas cuja alocação é definida pelo governo — serão direcionadas pelos parlamentares por meio de emendas.