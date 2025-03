Bolsonaro tenta emplacar nome da família em chapa de 2026

Bolsonaro pode querer emplacar um dos filhos como vice na chapa à presidência de 2026 - Foto: Roberto Jayme / Ascom / TSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quer escolher um nome 'seguro' na escolha de candidato à vice-presidência nas eleições de 2026. De acordo com a jornalista Andréia Sadi da Globonews, a família Bolsonaro não abre mão de um nome do clã na chapa presidencial. Líderes do Centrão avaliam que o ex-presidente vai querer emplacar um dos filhos como vice -- ou até mesmo a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A estratégia seria uma espécie de "seguro" de que seus interesses serão defendidos se a chapa for eleita. Entre os interesses, uma eventual anistia a condenações, por exemplo.

Membros do Centrão querem antecipar o debate e já começar a trabalhar o nome de algum candidato de direita que possa capitalizar a rejeição do governo Lula e se tornar mais competitivo. Um dos nomes preferidos é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).