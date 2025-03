Carnaval fashion: foliões apostam nas tendências de moda

Manoela Arcanjo, uma das foliãs que inovou no look - Foto: Beatriz Amorim / Ag. A TARDE

Um dos festejos mais esperados do ano, o Carnaval é o momento de se libertar e abusar do brilho, cores e tendências. Assim, o Circuito Dodô (Barra/ Ondina) mais pareceu um desfile de moda, nesta terça-feira, 4.

Com o abadá do Bloco Camaleão, a soteropolitana Manoela Arcanjo, de 39 anos, revelou a inspiração para o look, não abdicando do conforto.

“Para ser bem sincera, eu fui na Central do Carnaval e lá tinham vários modelos de inspiração, só que os valores estavam bem salgados. Então, a minha costureira fez esse look idêntico ao que eu queria. Tá lindo, diverto e confortável para curtir o trio de Bel Marques” disse a foliã.

Diretamente de Brasília, Artemis apostou em um conjunto cheio de acessórios e cores. Com 30 anos, a brasiliense revelou que se inspirou no filme “De Repente 30” para a escolha.

“Na verdade, eu mesma fiz. Nesse ano eu usei a inspiração daquele filme ‘De repente 30’. Eu usei cores mais alegres, mais coloridas, acessórios mais espalhafatosos. Eu comprei em armarinho em Brasília e já em Salvador eu fiz os cortes com costureira”, revelou a turista.

Ao lado do noivo, Vitória já é figurinha carimbada no Bloco Camaleão, mas diferente dos outros anos, dessa vez optou com um look mais estiloso, transformando a camiseta em cropped e saia.

“Meu noivo é apaixonado pelo Camaleão e todos os anos a gente sai. Dessa vez eu queria fazer uma coisa diferente, porque todo ano era sempre a mesma coisa, a blusinha. Eu olhei algumas inspirações, fui me adaptando e amei o resultado. O conjunto ficou super confortável, que é o mais importante”, disse a foliã.

Na espera do Bloco Largadinho, que será comandado pela cantora Claudia Leitte, Jonathan fez uma pequena transformação, mas que fez toda a diferença. Como de costume, o abada veio como um colete, com as extremidades com velcro, mas o soteropolitano foi além, optando por um zíper.

“Normalmente, o abadá do Largadinho já vem como colete, mas dessa vez eu quis colocar um zíper para ficar mais confortável, aí mandei fazer”, disse o fã de Claudinha.