Davi desabafa após não ser contratado por marcas no Carnaval: “Difícil"

Davi Brito - Foto: Reprodução | TV Globo

O campeão do BBB 24, Davi Brito, usou o seu Instagram nessa segunda-feira, 24, para fazer um desabafo após não ter sido contratado por nenhuma marca para fazer publicidade no Carnaval deste ano. O baiano afirmou que está difícil fechar parcerias.

“Não fechei parceria no Carnaval ainda. Não sei se vai aparecer marca pra me contratar pra eu fazer parceria no Carnaval. [...] Não fechei parceria para o Carnaval. Talvez o erro foi meu? Foi. Talvez o erro foi da assessoria? Foi. Não vou ficar procurando culpado. Talvez a marca não quis contratar”, iniciou.

Davi disse para os seguidores não ficarem desesperados. “Não precisa dessa agonia. Fiquem tranquilos. Eu sei que vocês querem meu bem, eu sei que vocês querem que eu faça muita publicidade, sei que vocês pensam em mim 24 horas e super agradeço o carinho”, ressaltou.

O baiano seguiu: “Ainda não chegou o momento certo de tudo acontecer, tudo acontece no tempo de Deus, como Deus quer. É Deus que realiza. Talvez Deus esteja preparando uma empresa minha, para eu fazer minha própria divulgação, da minha empresa, do meu negócio, da minha empresa, do meu negócio, da minha marca. Tudo são os planos de Deus”.

Na ocasião, Davi falou que vai tomar providências para que as coisas melhorem. “Tá difícil fechar parceria, mas louvado seja o Nome do Senhor. Amém, gente?”, perguntou ele.

Marca, publicidade, tudo isso é consequência. Um dia, com fé em Deus, vai acontecer, vai chegar. É só ter calma e paciência. Se aparecer marca para fechar comigo, eu fecho. Davi Brito - influenciador e campeão do BBB 24

O influenciador completou: “Eu vou tomar algumas providências, acho que tudo é experiência pra próxima. Acredito que no ano que vem vai estar melhor do que nesse ano. Vai dar tudo certo”.