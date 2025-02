Davi Brito ganha cueca com rosto da namorada em comemoração de 1 mês

Davi mostrou o presente inusitado que recebeu da namorada - Foto: Reprodução | Instagram

Na segunda-feira, 17, Davi Brito completou um mês de namoro com a cirurgiã-dentista Adriana Paula, e o ex-BBB compartilhou em suas redes sociais detalhes da comemoração. No feed do Instagram, ele mostrou o quarto decorado com balões de coração vermelho, pétalas de rosas na cama e as palavras "Te amo" e "1 mês" formadas no lençol.

"Olha o que eu recebi de surpresa hoje no meu primeiro mês de namoro com Paula, que surpresa, nunca tinha recebido isso de ninguém. Obrigado meu amor, te amo muito ❤️❤️❤️❤️[email protected]_paula_," escreveu ele na legenda.



Nos stories, Davi mostrou o presente inusitado que recebeu da namorada: um conjunto de pijama, composto por cueca e camisa, estampados com o rosto de Adriana. Como parte de uma troca curiosa, ela também adquiriu um pijama para si, mas com o rosto dele.

Ainda em clima de celebração, mais cedo, Davi publicou um carrossel de fotos românticas e fez uma declaração emocionada:



"Aqui estamos comemorando 1 mês de namoro, um mês de amor e carinho, esse um mês que fiquei com você já me tornei o homem mais feliz desse mundo," começou ele.

"Eu pedi uma mulher bonita pra Deus e ele me deu uma maravilhosa. Você foi o melhor presente que Deus poderia me dar, você é um anjo que Deus enviou para me ajudar a ser feliz novamente, e você está conseguindo não só me deixar feliz como está fazendo com que eu me sinta amado novamente. Em pensar que um dia o destino iria me dar uma pessoa maravilhosa como você, pra me ajudar e me fazer tão feliz como ninguém conseguiu fazer, eu tenho tanto a agradecer a Deus," completou Davi.

