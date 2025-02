Isabelle sobre fim de noivado: "Parece que cometi um crime" - Foto: Reprodução | Instagram

No início de fevereiro, Isabelle Nogueira e Matteus Alegrete divulgaram o fim do noivado. A ex-BBB desabafou sobre o momento delicado: "Lembrar que passei por um noivado e não me casei fere a alma." A musa da Grande Rio também revelou que sua advogada está notificando pessoas que enviaram mensagens de ódio após o anúncio da separação.

"Estou passando por um momento difícil… Foram dias terríveis desde que anunciamos a separação. Parece que cometi um crime. Recebi mensagens horrorosas. Um ódio… Fiquei longe do Instagram por um tempo, tive que orar bastante a Deus. Está muito clara a verdade. Fomos honestos, e as pessoas querem encontrar problemas. Vejo uma enxurrada de maldades", disse ao Extra.

Isabelle reforçou que, apesar das dificuldades, encara o momento como um processo de transformação. "É como se eu estivesse num estilingue: Deus me puxando para eu alcançar novo voo. Quem me acusou vai ficar com a consciência dolorida. Já chorei tudo o que eu tinha para chorar com tantas inverdades. Mas olho pra trás e vejo que superei coisa pior. Meu psicológico é de titânio."