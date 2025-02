Esposa de João Gomes sonha com traição e solta o verbo para o cantor

- Foto: Reprodução

João Gomes compartilhou com os seguidores, na manhã desta segunda-feira, 17, uma situação inusitada envolvendo sua esposa, Ary Mirelle. A influenciadora acordou irritada com o cantor após sonhar que estava sendo traída.

"Ary acordou com raiva de mim porque sonhou que eu tinha outra [risos]. Meu Deus do céu", escreveu João na legenda do vídeo em que aparece ouvindo atentamente a história da esposa. No registro, Ary contou que no sonho ele estava com uma ex-namorada.

Eu ficava com tanta raiva, tanta raiva. Você estava conversando com ela e me mostrava a conversa. Era um vídeo, ela cantando para tu, ela era cantora. Eu ficava tão triste e tão magoada que parecia que era verdade. Eu nem queria olhar na sua cara Ary Mirelle

Após relatar o pesadelo, Ary ainda mandou um recado bem-humorado para o marido: "Se liga, que estou de olho em tu".

Recentemente, o casal anunciou que está à espera do segundo filho. Eles, que já são pais de Jorge, de 1 ano, comemoraram a chegada de Joaquim.