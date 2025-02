Viih Tube polemiza por causa de igreja evangélica e se manifesta

Viih Tube e Eliezer causaram polêmica com postagem - Foto: Reprodução | Instagram

Viih Tube e Eliezer causaram polêmica depois que compartilharam um vídeo do batismo deles em uma igreja evangélica no último fim de semana. Depois da críticas recebidas, a influenciadora falou, nesta segunda-feira, 17, sobre os comentários negativos por exporem a cerimônia religiosa.

"O que você achou das críticas do batismo?", perguntou um seguidor. Ela reagiu: "Sinceramente, eu fiquei preocupada porque era crente falando mal de crente. O Deus que eu sirvo, o Deus que está no meu coração, não ficaria feliz com isso. Muito pelo contrário, quanto mais pessoas se batizarem, quanto mais pessoas falarem dele, melhor para todos. É isso o que a gente quer, a gente quer que mais pessoas sintam o amor dele".

Viih Tube ainda rebateu os comentários de que teria se batizado para ter engajamento: "Desculpa, mas eu não preciso me batizar para ter engajamento. Se você entrar no meu perfil vai ver que está tudo bem com a minha profissão, me esforço, trabalho bastante para ter engajamento. Eu fiz porque é minha intimidade com Deus".

Na legenda do post, citando a superação com Ravi, o casal declarou: "Um dos melhores dias das nossas vidas! Nascemos de novo! Te entregamos tudo, Deus! Nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa família, use a gente da forma que o Senhor quiser! Será uma honra ser seus escolhidos! Obrigada pelo o que fez pelo nosso filho, sabemos que foi você".