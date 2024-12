Filho de Viih Tube e Eliezer recebe alta após 20 dias internado

Pequeno Ravi completou um mês nesta semana - Foto: Reprodução

O filho dos influencers Viih Tube e Eliezer recebeu alta, neste sábado, 14, após 20 dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Vamos embora [...] finalmente. Graças a Deus. Vai chorar não mamãe, é felicidade [...] Estamos indo para a casa", disse o pai, em um vídeo publicado no Instagram nesta tarde.

Segundo o boletim do hospital, o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo "deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro". O documento do foi assinado pelos médicos Paula Woo Guglielmetti e Miguel Cendoroglo Neto.

A enterocolite é uma emergência gastrointestinal mais comum entre os recém-nascidos. Os sinais e sintomas são intolerância alimentar, letargia, instabilidade térmica, íleo paralítico, edema, êmese biliar, hematoquezia, diminuição da consistência das fezes, apneia e, algumas vezes, sinais de sepse.

"Essa é uma das comorbidades mais catastróficas associadas à prematuridade. Apesar de extensa pesquisa, a doença continua sem solução", informou uma pesquisa do National Library of Medicine (NIH).