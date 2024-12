Viih Tube e Eliezer atualizam internação do filho: "Guerreiro"

Viih Tube e Eliezer emocionaram seus seguidores ao falarem sobre a internação do filho, Ravi - Foto: Reprodução | Instagram

Viih Tube e Eliezer, ex-BBBs, emocionaram seus seguidores ao falarem sobre a internação do filho, Ravi, que está há mais de 15 dias na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O bebê, fruto do relacionamento do casal, enfrenta um quadro de bronquiolite, agravado por uma inflamação ainda sem diagnóstico conclusivo.

Em publicações nas redes sociais, Viih Tube não conteve as lágrimas ao relatar os desafios enfrentados pela família. "Tenho vivido momentos de muita dor e aprendizado. Nunca imaginei passar por algo assim, mas vejo o quanto meu filho é forte e luta todos os dias. Isso nos dá força também", desabafou a influenciadora, que também agradeceu o apoio e as orações recebidas.

Eliezer complementou as atualizações ao detalhar o quadro de saúde de Ravi e a importância do diagnóstico precoce. "Hoje fazem 15 dias que ele está internado. Os médicos disseram que ele está estável, mas ainda sem previsão de alta. Querem ter certeza de que estará completamente recuperado antes de sairmos do hospital", explicou.

Apesar das incertezas, o casal demonstrou esperança e gratidão ao compartilhar pequenos avanços. Ravi já começou a ganhar peso, mesmo com alimentação restrita. "Milagrosamente, ele entrou no hospital com 3,700 kg e agora está com 4 kg. Isso é Deus", ressaltou Eliezer.

Viih e Eliezer destacaram como o momento tem sido uma lição de força e resiliência. "A gente está aprendendo muito sobre o valor das pequenas vitórias", disse o influenciador. Enquanto acompanham de perto a recuperação do filho, o casal pediu que os seguidores continuem enviando vibrações positivas.

"Ravi é um guerreiro, e acreditamos que ele vai superar tudo isso", finalizou Viih Tube. A internação do bebê mobilizou fãs e amigos, que seguem acompanhando a jornada da família com mensagens de apoio e carinho.