Jay-Z é acusado de cometer estupro contra menina de 13 anos

O rapper e empresário norte-americano Shawn Carter, mais conhecido como Jay-Z, foi acusado, por meio de uma denuncia anônima, de estuprar uma menina de 13 anos em 2000. Na ocasião, o cantor teria levado a vítima a uma festa e cometido o crime junto com Sean 'Diddy' Combs, o P.Diddy, que também enfrenta outras acusações de crimes sexuais.

Jay-Z negou a acusação. "Minha única tristeza é pela minha família", declarou. "Minha esposa e eu teremos que enfrentar nossos filhos, um dos quais está na idade em que seus amigos certamente verão a imprensa e farão perguntas sobre a natureza dessas alegações, e explicarão a crueldade e a ganância das pessoas. Lamento mais uma perda de inocência".

A vítima, cuja identidade não foi revelada, relata que o crime aconteceu após premiação do MTV Video Music Awards (VMA). O processo federal, que foi aberto em outubro no Distrito Sul de Nova York e tinha P.Diddy como réu, foi reaberto para incluir denúncia contra Jay-Z. As Informações são da NBC News.

Segundo o processo, a mulher foi abordada por um motorista que trabalhava para Diddy na porta do VMAs, no Radio City Music Hall. O homem teria dito que ela "se encaixava no que que Diddy estava procurando" e a convidou para uma festa após o evento.