Está rolando? Rafa Kalimann tenta despistar romance com Nattan em show

Rafa Kalimann foi flagrada nos bastidores do show de Nattan no Camarote Beats, no Carnatal, na madrugada deste domingo. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, os dois chegaram juntos por volta das 2h da manhã e foram direto para o camarim do forrozeiro. Acompanhado de Rafa, o cantor não quis fazer entrevistas com jornalistas e inventou também uma desculpa para fugir de fotos.

Fotógrafos presentes no Carnatal montaram um "esquema de guerra" para flagrar Rafa e Nattan juntos. Cada fotógrafo ficou em um canto próximo ao palco. Por volta das 3h30 eles foram para o palco, ela na frente, com um amigo, e ele com a equipe logo atrás.

Ao dar de cara com este colunista, Rafa riu sem graça e seguiu em direção do vídeo. Questionada sobre curtir justamente o show de Nattan, de madrugada, a atriz falou: "Estou curtindo hoje o Carnatal. Já curti [antes, na mesma noite] o Xand Avião e Anitta".

'Já falei que namoraria ela'

No Prêmio Multishow, no início da semana, Nattan conversou sobre Rafa Kalimann e assumiu que "namoraria ela".

"Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não [tá rolando], mas pode acontecer", falou. Ele completou: "Ela é uma mulher incrível, inteligente, linda e simpática".