Léo Santana relembra morte do pai: "Tentava massagear o peito dele"

Léo Santana se emocionou - Foto: Reprodução TV Globo

O cantor Léo Santana se emocionou ao relembrar a morte do pai em novembro de 2020, durante a pandemia de covid-19. Lourival morreu após um infarto fulminante.

Durante participação no programa Conversa com Bial, Léo se emocionou ao lembrar do momento em que Lore Improta o acordou contando que seu pai havia passado mal.

“Aí já acordei daquele jeito. Lembro que pedi Lore para dirigir e que dentro do carro pensava comigo mesmo: chegando lá, ele vai acordar, ele vai ouvir minha voz, ele vai acordar, porque era o sonho dele de vida ter um menino. Minha mãe sempre falou isso”, disse.

Léo disse que acreditava que poderia salvar o pai. “Quando vi meu pai fui direto para chão dizendo: rapaz, sou eu, pai, acorda! Seu filho, rapaz. Bora, pai, está todo mundo esperando aqui. Tentava massagear o peito dele e falava: painho, sou eu! Falava no ouvido mesmo”, relembrou.

Leia também:

>> Davi Brito rebate críticas de vizinhos por som alto: "Devo nada a ninguém"

>> Lore Improta chora e desabafa após faltar apresentação da filha Liz

>> Ana Hickmann descobre mais uma dívida milionária feita pelo ex-marido

O cantor revelou ainda que foi um dos momentos mais difíceis da vida e que teve dificuldade para retomar a rotina, e que foi voltando aos poucos às atividades, como ir na academia. Na mesma época, ele soube da gravidez de Lore, que gravou um vídeo para contar a novidade.

“Eu precisava espairecer, ver gente, voltar a treinar. Voltei da academia sem querer ver ninguém, só tomar banho e dormir. E Lore estava em uma sequência louca de gravar conteúdo para o canal dela. E ela tinha pedido para gravar mais um e eu disse: não quero gravar! Fui até um pouco ríspido com ela. E depois de muito ela insistir, aceitei. Vocês podem ver, que chego até meio impaciente. Quando recebi a notícia, veio meu pai na cabeça. Ele sempre me cobrava um neto”, explicou ao falar sobre ter chorado durante a surpresa.