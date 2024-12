Davi Brito rebate críticas de vizinhos por som alto: "Devo nada a ninguém"

O vídeo de Davi Brito curtindo com seus amigos surgiu em páginas de fofocas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

De volta a Salvador após luxuosa viagem a Dubai, Davi Brito se envolveu em uma polêmica neste sábado, 7, enquanto curtia uma festa no condomínio onde mora. Vizinhos do campeão do BBB gravaram a sua confraternização e criticaram o volume do som, bem como as letras das músicas escutadas.

O vídeo de Davi Brito curtindo com seus amigos surgiu em páginas de fofocas e viralizaram. Neste domingo, 8, o baiano surgiu nas suas redes sociais com fortes críticas aos vizinhos e ao condomínio.

"Primeira eu vim aqui falar sobre essa situação. Ontem eu estava aqui me divertindo com minha família e alguém do prédio gravou a gente dançando e se divertindo. Tinha muitas outras pessoas aqui na área de piscina e que estavam no nosso momento de lazer. Eu não devo nada a ninguém, pago minhas contas em dia. Ninguém tem direito a me filmar na minha privacidade e colocar na rede. Não devo satisfação da minha vida a ninguém", começou Davi.

Leia Também:

>> Passeio de Lamborghini de Davi Brito vira piada nas redes sociais

>> Davi Brito é detonado por helicóptero falso em Dubai: "Viciado em mentir"

"A síndica do condôminio veio conversar com a gente que o som estava incomodando os vizinhos e abaixamos. Mas o correto seria era trazer o aparelho (que mede os decibéis) e averiguar o volume do som. Vieram só falar, conversar e me filmaram na minha privacidade. Isso está completamente errado e não é o correto de um condôminio seguir", acrescentou.

Em postura séria, Davi Brito prosseguiu o seu desabafo e prometeu até mesmo entrar com medidas judiciais contra a gravação do seu momento de privacidade.

"Se falar com a gente que o som está alto e mostrar no aparelho que está acima dos decibéis permitido, a gente abaixaria tranquilamente. Agora me filmar na minha privacidade, no meu momento de lazer com minha família. Eu não vou permitir isso. Do outro lado tinha outra festa e ninguém falou nada. Isso é uma falta de respeito, não é porque sou uma pessoa pública que não posso me divertir, beber, curtir. Eu sou ser humano. Vocês mandam em mim? Vocês pagam meus boletos? Já chegou em um limite muito crítico e vou tomar as providências cabivéis", declarou.