Lore Improta chora e desabafa após faltar apresentação da filha Liz

Lore Improta e sua filha Liz, de 3 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A dançarina Lore Improta apareceu abalada nos stories do Instagram neste sábado, 7, e desabafou sobre ter perdido a apresentação escolar da filha, Liz, de 3 anos. Emocionada, ela relatou ter sido ausência no momento da filha por causa de compromissos profissionais. A influencer chegou a chorar durante o relato.

“Chorando com a apresentação da Lica. Infelizmente, não consegui me organizar para a apresentação dela, porque já tinha trabalho fechado há meses quando soltaram data. Então, as avós e a dinda foram ver nossa neném feliz”, declarou Lore.

Essa não é a primeira vez que Lore Improta desabafa sobre os desafios da maternidade. Em outro momento, ela revelou que é necessário equilibrar maternidade, carreira e casamento com o cantor Léo Santana.

“Brinco que dá certo porque tenho pessoas que trabalham comigo e me ajudam. Se eu fosse sozinha, não daria conta de tudo”, admitiu. “É você saber escolher; um dia trabalho, outro estou com minha família, no outro estou com Léo em uma viagem a dois.”