Ana Hickmann descobre mais uma dívida milionária feita pelo ex-marido

Alexandre Correa falou de polêmica com Ana Hickmann - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um nova dívida foi registrada no nome da apresentadora Ana Hickmann no valor de R$ 8,2 milhões, mas ela nega ter conhecimento do caso. O valor em questão teria sido reconhecido em um documento assinado por Alexandre Correa, seu ex-marido.

O contrato foi firmado com a Dohran Serviços Financeiros, empresa de crédito para investidores que atua em São Paulo desde 2014. As informações são do F5. A dívida teria sido contraído em maio de 2023, seis meses antes de Hickmann e Alexandre se separarem. O empréstimo foi dividido para ser pago em 33 parcelas de R$ 250 mil.

A apresentadora não reconhece a sua letra nos papéis, onde constam a assinatura de Alexandre, e ainda nega que tenha autorizado ou solicitado qualquer empréstimo à empresa.

Leia também:

>> Edu Guedes fala sobre casamento com Ana Hickmann: “Dúvida”

>> Ex reage sobre proibição da venda de mansão por Ana Hickmann

>> Ana Hickmann reage após ser proibida de vender mansão: "Tiro no pé"

Desde o ano passado, Ana Hickmann alega que o ex-marido fez negócios falsificando sua assinatura para desviar dinheiro enquanto os dois eram casados.