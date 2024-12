Edu Guedes fala sobre casamento com Ana Hickmann: “Dúvida”

Edu Guedes e Ana Hickmann - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Edu Guedes falou sobre os planos de casamento com Ana Hickmann. Em entrevista à jornalista Daniela Albuquerque, o chef de cozinha contou que o casal ainda está em dúvida em relação a data que realizarão a cerimônia.

“A gente está com dúvida só em relação à data. Estamos fazendo em um espaço que eu tinha, que é uma fazenda, em um espaço especial, e acho que a gente pretende fazer lá, mas ainda não temos certeza da data. Vou deixar a Ana escolher”, disse.

Na oportunidade, Edu falou como foi o processo de assumir o relacionamento com Ana publicamente poucos meses depois que a apresentadora havia se separado de Alexandre Correa.

“Fomos vendo e sentindo as coisas aos poucos, mas talvez a gente tenha começado a namorar até por pressão [das pessoas comentando]: ‘Vocês estão saindo’”, confessou ele, que completou: “Aquilo meio que acelerou o processo de falar para os nossos filhos. Talvez a gente até tivesse, pelo meu jeito e o da Ana, esperado mais”.

Edu afirmou que os filhos foram os primeiros a saber. “A gente comunicou primeiro os filhos, depois a família e depois oficializamos para as pessoas”, disse ele. Edu é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, e Ana tem Alezinho, de 10.