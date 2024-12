Ex reage sobre proibição da venda de mansão por Ana Hickmann

Alexandre Correa falou de polêmica com Ana Hickmann - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Alexandre Correa se manifestou pela primeira vez sobre a decisão da Justiça de São Paulo em impedir a venda da mansão em que morava com Ana Hickmann em Itu. O empresário explicou o motivo pelo qual pediu para proibir a decisão da apresentadora.

Em entrevista à Caras, Correa destacou: "Sobre negociar a venda do imóvel, a Ana deu o imóvel para vender exclusivo na mão de duas meninas que eu nem sei quem são, não sei nem de que trem desceu, entendeu? Então, essa casa não é vendida assim, né? É uma casa de altíssimo padrão, ela precisa ter uma venda um pouco mais delicada".

O ex da famosa garantiu que não está impedindo a venda da casa para quitar as dívidas, porém reforçou que a falta de diálogo no processo é desgastante.

"É a mesma equipe que já proferiu diversas acusações e não provou nada. Eu não sei qual é a metodologia de trabalho deles. Ela anunciou a venda da casa de Itu com exclusividade para uma imobiliária. Como ela coloca à venda sem me consultar? Isso faz parte do comportamento soberbo, arrogante e absolutamente desproporcional da Ana. Se ela tivesse um pingo de bom senso como manda a Lei, ela teria pedido o advogado dela pra falar comigo", falou.

A mansão em Itu está avaliada em R$ 40 milhões e a decisão da Justiça causou surpresa na defesa de Ana. Em nota divulgada à imprensa, a equipe classifica a indisponibilização dos bens para venda como desnecessária e critica a conduta do empresário.