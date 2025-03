Saulo arrasta multidão em pipoca com Bambam e Nenel

Saulo fez a festa no circuito Osmar - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A tradicional pipoca à fantasia “Mostre o Seu Brilho”, comandada por Saulo Fernandes no Campo Grande, arrastou milhares de foliões.

Durante a passagem do trio, o cantor dividiu o palco com os ex-vocalistas da banda Parangolé, Bambam e Nenel. Juntos, interpretaram músicas do álbum “Quem Me Ensinou”, que reúne grandes nomes do pagodão baiano.

Faça chuva ou faça sol, os foliões não pararam um só momento. Esse clima de energia constante mostra a relação especial de Saulo com seu público, que é um dos elementos mais marcantes de suas apresentações.

Trajetória de respeito

Neste ano, a pipoca comemorou 11 anos de existência. Ao longo dessa trajetória, o artista consolidou um estilo único, transmitindo mensagens de paz, amor e conexão por onde passa, conquistando um público diverso - e respeitoso. Ainda durante sua passagem pelo circuito, o cantor se emocionou e disse: “Nunca me senti sozinho desde que saí da banda Eva. Vocês sempre estiveram ao meu lado”.

Embora tenha deixado a banda há 12 anos, o cantor manteve sua essência. Neste ano, ambas as pipocas foram temáticas, conforme o pedido do próprio artista.

E não faltou criatividade - os foliões capricharam nas fantasias, que variaram de torcidas organizadas a frutas típicas do verão, mostrando que a imaginação não tem limites. Um exemplo disso foi Vitória Santos, de 38 anos, torcedora do Bahia, que aproveitou a ocasião para tirar do armário sua fantasia de torcida organizada e se divertir em uma das pipocas mais animadas. 'Eu amo meu time e, nesta pipoca, quis homenageá-lo', contou a foliã.

“A pipoca do Saulo é isso: fantasia, diversão e alegria. É para toda a família, para os turistas, para os baianos, para todo mundo”, afirmou Maria Liz, aposentada, de 78 anos, que decidiu curtir o último dia de carnaval. “Essa é a única pipoca que eu curto, é a que vale a pena, é tudo de bom”, completou ela, empolgada.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro