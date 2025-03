Evaristo Costa usa disfarce para curtir pipoca de Ivete Sangalo

Evaristo Costa se disfarça para curtir bloco de Ivete Sangalo - Foto: Foto: Reprodução / Redes Sociais

O jornalista Evaristo Costa aproveitou o Carnaval de Salvador nesta terça-feira, 4, de uma maneira inusitada. Para curtir a pipoca de Ivete Sangalo no Circuito Osmar (Campo Grande), ele usou um disfarce com máscara, boné e uma camiseta estampada com imagens de bananas.

Evaristo compartilhou o momento nas redes sociais, onde brincou sobre a expectativa para o desfile. "Terça-feira de Carnaval. Ivete Sangalo vem aí no Campo Grande! Tô pronto", escreveu. A publicação rendeu comentários divertidos, incluindo um do padre Fábio de Melo, que ironizou o disfarce: "Se eu tivesse a infelicidade de encontrar, abateria a tapa".



Além de curtir a folia, Evaristo Costa também comentou sobre a atuação da Polícia Militar no Carnaval de Salvador. Em entrevista à rádio Metrópole, no domingo, 2, no Camarote Expresso, o jornalista criticou a abordagem da corporação e afirmou ter sido agredido pela PM-BA enquanto circulava pelo circuito.