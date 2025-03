Prefeitura avalia mudanças no estacionamento dos trios para 2026

Medida visa evitar engarrafamentos e incidentes - Foto: Anderson Ramos

No último dia do Carnaval de Salvador, nesta terça-feira, 4, o prefeito Bruno Reis apresentou possíveis soluções para o estacionamento dos trios elétricos ao final das apresentações. A medida visa evitar engarrafamentos e incidentes como o registrado na manhã do último domingo, 2, quando um trio ficou preso no Viaduto Gabriela, que liga o Vale do Canela ao bairro da Graça, causando congestionamento no sentido Garibaldi.

Durante a coletiva, Bruno Reis destacou a importância da Carlos Gomes para a festa e a necessidade de ajustes para manter a fluidez do trânsito.

"E agora, algumas pessoas disseram: 'Prefeito, não deixa a Carlos Gomes morrer.' Antes, era aqui; agora, Campo Grande, Avenida Sete. Mas por que isso? Não sei se vocês perceberam, mas ali, no início do Vale do Canela, subindo da Contorno e virando à direita, virou um local de estoque para os trios. E um outro local que ajudou nesse estoque foi a Carlos Gomes, em uma proporção menor. Mas aí tem blocos que vêm no contrafluxo, saindo do Centro Histórico e vindo pela Carlos Gomes até a Casa d'Italia. Então, a gente precisa encontrar uma solução para esses trios da Carlos Gomes."

Uma das alternativas estudadas pela prefeitura é deslocar parte dos trios para o Terminal da França, após o fim das apresentações.

"Estamos discutindo uma ideia. Por exemplo, o trio que termina a apresentação lá na Praça Castro Alves pode descer pela Ladeira da Montanha e ficar estocado no Terminal da França. Mas esses são estudos que ainda vamos desenvolver ao longo deste ano para o próximo. Meu desejo, para o ano que vem, é manter o estoque no Vale do Canela, já que deu certo e não compromete a operação do trânsito, mas encontrar uma solução para a Carlos Gomes."

Bruno Reis também ressaltou a dificuldade de encontrar espaços adequados para o estacionamento dos trios no entorno do circuito. "Nós não temos outras áreas disponíveis, grandes áreas no entorno do circuito, que possibilitem esse estoque dos trios."