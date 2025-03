Presidente dos Filhos de Gandhy desafia críticos: “Sem Gandhy, não há Carnaval”

Gilsoney mandou um recado claro - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

No último dia do Carnaval de Salvador, nesta terça-feira, 4, o desfile do bloco Filhos de Gandhy foi marcado por um desabafo do presidente Gilsoney de Oliveira. Durante o percurso, ele aproveitou para responder a acusações de transfobia que circularam sobre o bloco, que só permite a participação de homens cisgêneros.

Em meio ao clima de festa, Gilsoney mandou um recado claro: "O mundo precisa de paz e só os Filhos de Gandhy têm esse legado há 76 anos. Não adianta nenhuma maldade, não adianta nenhuma polêmica, nenhum 'fogo amigo', nós somos maiores! Gandhy é grande e ninguém abaixo de Deus, Oxalá e Ogun, que nos reina vai deixar acabar os Filhos de Gandhy".

O 'presida' terminou seu discurso afirmando que o bloco é símbolo da tradição do Carnaval de Salvador. "Vamos mostrar para Salvador que sem Gandhy não há Carnaval", disse.