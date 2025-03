Ícone do Carnaval, Dona Carmélia sofre queda e fratura o fêmur

- Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal/ Redes Sociais

Dona Carmélia, de 68 anos, ícone dos grandes eventos em Salvador, sofreu um acidente e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros no circuito Barra-Ondina, na noite de segunda-feira, 3, durante o Carnaval. A informação foi revelada com exclusividade à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, pela filha da aposentada.

De acordo com Ana Priscila, que mora na Austrália, dona Carmélia fraturou o fêmur após ser derrubada por um suposto folião. “Um cara correndo acabou derrubando [minha mãe]. Ela está internada com o fêmur quebrado e vai fazer uma cirurgia”, informou.

Ana Priscila ainda acrescentou que, nesta terça-feira, 4, Dona Carmélia será transferida para um hospital onde passará pelo procedimento cirúrgico, enquanto seus netos e filhas acompanham todo o processo.



Em foto enviada pela filha, a aposentada aparece deitada em uma maca em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas exibe um sorriso e faz o gesto de “legal”, tranquilizando familiares, amigos e o público que a admira.