Márcio Victor oferece órgão para Preta Gil e pede: “Tome mingau de cachorro”

Por Da Redação, com informações de Flávia Requião e Beatriz Amorim

Cantor se emocionou ao falar sobre a presença de Preta - Foto: Beatriz Amorim | Ag. A TARDE

Amigo e ex-namorado de Preta Gil, Márcio Victor deu uma receita inusitada para ela. A filha de Gilberto Gil esteve presente no Camarote Expresso 2222 nesta terça-feira, 4, no circuito Dodô (Barra-Ondina)

Ao lado da cantora Juliette, o líder do Psirico fez uma homenagem à Preta e pediu: “Que bom te ver! Tá tudo certo? Tomou mingau de cachorro?”. A tradicional receita baiana, também conhecida como mingau de Santo Antônio, é uma sopa bastante usada para combater a gripe, melhorar o cansaço e desânimo e fortalecer a imunidade.

Mais cedo, o cantor se emocionou ao falar sobre a presença de Preta no carnaval de Salvador. Durante uma entrevista, ele relembrou o apoio que recebeu da cantora em um momento difícil de sua vida.

"Ver Preta aqui no carnaval foi tudo, foi um remédio pra mim porque eu tô sofrendo muito", disse, referindo-se à batalha de Preta Gil contra o câncer de intestino. "Ela veio do Rio de Janeiro, ficou lá na recepção esperando, enfrentou toda aquela situação que eu tive. [...] Ela ficou dias comigo, me acompanhando", revelou.

O artista também fez uma declaração emocionante para a amiga: "Preta, qualquer órgão que você precisar meu, eu te dou, eu quero você bem, eu preciso de Preta Gil".

Para Márcio Victor, reencontrá-la nesse momento foi muito significativo. "Ver ela ali de frente foi muito emocionante, eu nem podia chorar porque tinha que guardar a garganta pros outros dias, mas eu aguentei quando vi minha neguinha ali", disse.